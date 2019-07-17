YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılan YKS sonuçlarını dün gece açıkladı. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen YKS sonuçları açıklanması ile birlikte puan hesaplama ve tercihler düşünülmeye başladı. ÖSYM tarafından daha önceden YKS tercih dönemi tarihi açıklanmıştı.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri yapılacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Fakat yapılan açıklama ile yayınlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olduğu, güncellenmiş tercih kılavuzunun ileriki günlerde yeniden yayınlanacağı açıklandı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.