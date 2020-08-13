YKS tercihleri için son gün ne zaman? YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? YKS tercihleri nasıl yapılır?
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YKS tercihleri için son gün ne zaman? YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercihler 06 Ağustos tarihinde başladı. 170 puanı geçen her ay için açılan başvular, 14 Ağustos 2020 Cuma günü 23:59'da sona eriyor.

YKS tercihleri için son gün ne zaman? YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? YKS tercihleri nasıl yapılır?
13.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:54

Üniversite adayları için kritik dönemin sonuna gelindi. 06 Ağustos tarihinde başlayan tercihler, 14 Ağustos tarihinde son bulacak. adaylar acele etmeliler. Tercihlerin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden kolaylıkla Yükseköğretim ve Kontenjanlarına erişebilirler. Tercih yaparken bu siteden yararlanarak en doğru seçimi yapabilirler. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp tercih yapabilirler.

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YKS tercihleri için son gün ne zaman? YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

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