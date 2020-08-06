YKS tercihleri başladı mı? Tercihler ne zaman? ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları kontenjanlar, başarı sıralaması 2020 taban puanları YKS'nin açıklanmasıyla öğrenciler YKS tercihleri ne zaman saat kaçta başlıyor, YKS tercihleri başladığı ve YKS tercihleri nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki, YKS tercihleri başladı mı? İşte, ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları kontenjanlar, başarı sıralaması 2020 taban puanları

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaştı. Tercih aşamasına gelen öğrenciler YKS tercihleri için merak dolu sorular soruyor. Peki, YKS tercihleri başladı mı? Tercihler ne zaman? ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması 2020 taban puanları ve kontenjanlar!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleşecek. Tercihlerin bugün saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

DİKKAT : Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir.

Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.

Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI! 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına kavuşan öğrenciler 2020 YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemine girecek olan öğrenciler için '' 2020 Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İyi bir üniversite eğitim görmek isteyen öğrenciler için Üniversite kontenjanları hakkında YÖK'ten önemli bir açıklama geldi. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

YKS KONTENJAN KILAVUZU

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



YKS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

