YKS tercihleri başladı
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YKS tercihleri başladı

YKS tercihleri başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2021-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 10.00'da başladığı, adayların tercihlerini 5-20 Ağustos'ta yapabileceği açıklandı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2021-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 10.00'da başladığı, adayların tercihlerini 5-20 Ağustos'ta yapabileceği açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-YKS tercih işlemleri, bugün başladı. Adaylar tercihlerini, 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan kendileri yapabilecek. Tercih işlemlerinin, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona ereceği vurgulanan açıklamada, "Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı
Son Dakika: YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı
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