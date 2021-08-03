YKS tercihler uzadı mı? YKS 2021 tercihler ne zamana kadar uzatıldı?

Son dakika gelen habere göre YKS 2021 tercihleri uzatıldı. Normalde 5-13 Ağustos arası olarak belirlenen YKS tercihleri ileriki bir tarihine uzatıldı. Peki, tercihler ne zamana kadar uzatıldı? 2021 YKS tercihler uzadı mı? YKS 2021 tercihler ne zamana kadar uzatıldı? Detaylar sizlerle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLER UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve yangın felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı.

YKS 2021 TERCİHLER NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Üniversiteli olmak için tercih yapacak adayların tercihlerini 20 Ağustos'a kadar gerçekleştirebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum"