YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS saat kaçta açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı Adaylar büyük heyecanla YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün attığı tweet ile YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu.

TYT'den 150, AYT ve YDT sınavlarından ise 170 olan baraj puanı geçen öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için tercihlerini geçtiğimiz günlerde yaptı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM BAŞKANI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA;

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde (24-28 Ağustos) yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI