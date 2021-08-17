YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS - TYT tercih sonuçları hangi gün açıklanır? Tercihler ne zaman bitecek?

YSK tercihleri devam ediyor. YSK tercihleri 20 Ağustos günü bitecek. Bunun ardından adaylar ve öğrenciler tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek ve yerleşeceği okulları öğrenecek. Peki, YSK tercih sonuçları ne zaman açıklanır resmi duyuru yapıldı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS - TYT tercih sonuçları hangi gün açıklanır? Tercihler ne zaman açıklanıyor? Detaylar sizlerle...

Tercihler sonucunda öğrencilerin gözü ÖSYM'ye çevrildi. Henüz tercihler bitmedi 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Fakat çoğu öğrenci tercihlerini bitirdiği için tercih sonuçları ne zaman açıklanır diye araştırma yapıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 TYT-AYT-YDT YKS tercih sonuçları hangi gün, hangi ayda açıklanır? Tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak belli oldu mu?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercihleri 20 Ağustos Cuma günü saat 23:59 'da sona erecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunmuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tercih sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM henüz resmi bir tarih vermedi. Fakat üniversite kayıtlarının 4-8 Eylül arası yapılması bekleniyor. Haliyle YKS tercih sonuçlarının Ağustos'un son haftası açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM tarafından kesin tarih açıklanmadı. Ancak, YKS tercih sonuçları en geç 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.