YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2020 YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek? Haziran ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler 6 - 14 Ağustos günleri arasında YKS tercihlerini de yaptı. Peki, 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?
20.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:35

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, üniversite kayıt dönemine girecek. ÖSYM, üniversite kayıt tarihine ilişkin açıklamada bulunarak tarih verdi. YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? sonuc.ösym.gov.tr adresinden duyurulacak sonuçlar merakla bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6-14 Ağustos tarihlerinde üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren binlerce öğrenci heyecanla ÖSYM'den gelecek haberi bekliyor.

YKS tercih sürecinin sona ermesi ardından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı araştırılıyor. ÖSYM'nin belirlediği YKS baraj puanını aşan öğrenciler 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih bilgisi gelmedi ancak üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu ay sonuna kaar açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra başlayacak üniversite kayıtları için ÖSYM gün verdi. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve önlisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin alınacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.

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