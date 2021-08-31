YKS Tercih Sonuçları Açıklandı! BEKLENEN AN GELDİ! YKS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekanı!

Beklenen an geldi! Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları an itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sitesinden YKS yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ek tercihler ne zaman? 2. ve 3. yerleştirmeler ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT, YDT yerleştirme sonuçları ne zaman açıklandı? İşte tüm bilgiler...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. YKS Tercih Sonuçları Açıklandı! BEKLENEN AN GELDİ! YKS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekanı! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021 YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2021 YKS tercihleri daha önce ÖSYM tarafından 5 Ağustos ile 13 Ağustos arasında yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki yangın, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle bitiş tarihi 13 Ağustos 2021 Cuma günü yerine, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığı açıklandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Buna göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos 2021 Perşembe günü ile 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23.59 arasında yapması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, tercihler açıklandığı zaman öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...