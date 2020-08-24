YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?
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YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?

ÖSYM, 2020 YKS sınavını 27 - 28 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. TYT, AYT ve YDT şeklinde üç oturumda yapılan 2020-YKS tercihler de alındı. Adaylar heyecanla YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyor. Tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirme işlemleri başlayacak. YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?
24.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:36

YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamada bulundu. Binlerce aday, 14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS ek tercih olacak mı? 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite eğitimi için gün sayan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını bekleyen öğrenci ve veliler için Twitter'dan açıklamada bulunarak; ''Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.'' dedi.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi ÖSYM, YKS tercih sonuçları ardından bir yüksek öğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme sürecini başlatıyor. 2020 yılında da yapılacak olan ek tercihler için henüz bir tarih verilmedi.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2020 YKS ek tercihleri için tarih verilmedi ancak 2019 yılı ek yerleştirme ücreti 20,00 TL olarak belirlenmiş ve ücret, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılmıştı.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

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Haber Yorumları (1)
SONER: Biran once aciklanmasini istiyoruz bu cocuklar nezaman kayit yaptiracaklar az bi zaman da nekadar yetisebilirler kayitlar icin yani zaten 10 gun gecmis tersihler yapilali uzerinden aciklayinda herkez ne oldugunu bilsin artik yani
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