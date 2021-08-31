YKS tercih sonuç öğrenme linki ve 2021 ÖSYM YKS tercih sonuç sorgulama ekranı!

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. İşte, YKS tercih sonuç sorgulama ekranı ve YKS tercih sonuç öğrenme linki!

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. İşte, YKS tercih sonuç öğrenme linki

2021-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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