YKS Tercih Maratonu Başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi kontenjanları, ÖSYM tarafından açıklanan "2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu"nda yer alan verilere göre geçen yıla oranla yüzde 2. 83 artış gösterdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi kontenjanları, ÖSYM tarafından açıklanan "2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu"nda yer alan verilere göre geçen yıla oranla yüzde 2. 83 artış gösterdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)tercih işlemlerine ilişkin kuralların yer aldığı "2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu" yayınlandı.

Her yıl ailesine katılan genç bireylerle büyümeye devam eden üniversitemiz, yeni öğrencileriyle bir araya geleceği günün heyecanını taşıyor. 15 fakültesi, 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 6 enstitüsü ile ülkemize yetişmiş nitelikli insan gücü kazandıran üniversitemize, bu yıl yaklaşık 8 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Habermetre