YKS Temel Yeterlilik Sınavı tarihleri belli oldu! YKS Sınavı detayları

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı.

SINAVLAR HAZİRAN'DA OLACAK

Açıklamada, YKS'de yapılan değişiklikler şöyle anlatıldı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmiştir. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır."

SORU DAĞILIMI ŞÖYLE

Açıklamaya göre, TYT'ye eklenen Sosyal Bilimler Testi'nde öğrencilere coğrafya dersinden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 5, felsefe dersinden 5, tarih dersinden 5 olmak üzere 20 soru yöneltilecek. Sınava eklenen Fen Bilimleri Testi'nde ise öğrencilere biyoloji dersinden 6, fizik ve kimyadan 7'şer olmak üzere 20 soru sorulacak.

SINAV SÜRESİ 135 DAKİKA

YÖK'ün açıklamasında, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerindeki soru sayılarının, derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan mümkün olduğunca eşit olarak dağıtıldığı belirtildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği vurgulanan açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

TYT ilk kez uygulanacak olduğundan, adaylarımız tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve tereddütlerin oluşmaması için örnek sorular, ÖSYM tarafından en kısa sürede paylaşılacaktır.