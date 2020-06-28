YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
28.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:41
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA