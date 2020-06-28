YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA