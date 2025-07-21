YKS taban puanları tüm bölümler EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK puanlar PDF!

YKS taban puanları tüm bölümler EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK puanlar PDF!
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Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, taban puanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimler yeniden gündeme geldi. Adaylar, tercih dönemine hazırlık kapsamında 2025 yılına ait en güncel verileri öğrenmek için yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Peki, YKS taban puanları tüm bölümler EN KÜÇÜK - EN BÜYÜK puanlar ı ne?

2025 yılı YKS üniversite taban puanları ile tercih edilebilecek kontenjanlara ilişkin kapsamlı bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu aracılığıyla kamuoyuna sunuldu. Tablo halinde hazırlanan bu veriler, tercih sürecinde adayların kararlarını yönlendirmede kritik rol oynuyor. Peki, YKS taban puanları ve tüm bölümler nedir?

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı son açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için tarihler belli oldu.

Adaylar, üniversite tercihlerini 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayan süreçte, 11 Ağustos 2025 Pazartesi tarihine kadar ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS tercihleri, ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasıyla bireysel olarak yapılabilir.

• Tercih kılavuzu, tercihlerin başlamasından önce (Temmuz ayı içinde) ÖSYM resmi sitesinde yayınlanacaktır.

• Adaylara 24 adet tercih hakkı tanınmıştır.

• Tercih yaparken başarı sırası (tablo içinde yer alan sıralama) puandan daha güvenilir bir ölçüt olarak önerilmektedir.

YKS TABAN PUANLARI: TÜM BÖLÜMLERİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI

YKS taban puanları her yıl ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanıyor. Üniversite adayları, tercih yaparken bölümlerin en düşük ve en yüksek puanlarını dikkate alarak stratejilerini belirleyebilir.

2024-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için:

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Adayların, tercih sürecinde güncel bilgileri takip etmeleri ve ÖSYM'nin resmi duyurularını dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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