YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve Üniversite tercihlerinin yapılacağı tarihler belli oldu. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamayla birlikte YKS sonuçları ve Üniversite tercihlerinin yapılacağı tercihler aratılmaya başlandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman duyurulacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Birçok adayı yakından ilgilendiren YKS sonuçları ve Üniversite tercihlerinin yapılacağı tarihlere haberimizin devamından erişebilirsiniz. İşte detaylar

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sayfasından yayınladığı takvime göre2 milyon 607 bin 903 adayı yakından ilgilendiren 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek ve sonuçlar www.osym.gov.tr adresinden yapılacak duyuruyla site ya da mobil uygulama üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceklerdir.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 YKS tercihleri ÖSYM'nin yayınladığı takvim doğrultusunda 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.osym.gov.tr'den yapılacak.

2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN