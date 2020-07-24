YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih kılavuzu 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapıldı. Öğrenciler heyecanla ''YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusunun yanıtını bekliyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu da yayımlamıştı. İşte, YKS sonuç tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı ardından YKS kılavuzu erişime sunuldu. Üniversite başarı sıraları ile kontenjan sayılarının verldiği kılavuza https://www.osym.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman alıncak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 - 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının ise açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde yer aldı. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 28 Temmuz'da adaylara duyurulacak.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

YKS TERCİH İŞLEMİ

Üniversite eğitimine başlamak için tercih sürecini bekleyen öğrenciler, YKS tercihlerini 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU...