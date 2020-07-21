YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı m? ÖSYM tarafından TYT, AYT, YDT şeklinde üç oturumda gerçekleşen YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alındı. Yükseköğrenime geçişte öğrencilerin ter döktüğü YKS sınavı ise 27 - 28 Haziran'da gerçekleşmişti. YKS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM sınav sonuç takvimi haberimizde.

YKS sınavı baraj puanı da merak konusu olmuştu. ÖSYM'den yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle sadece bu yıl için geçerli olmak üzere baraj puanları TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 27 - 28 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavlarının sonucu 28 Temmuz'da ve saat 10.00 açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Üniversite hayali için Haziran'da sıraları dolduran öğrenciler, merakla 28 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların hemen sonrasında tercih kılavuzu da erişime açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin de 29 Temmuz'da alınmaya başlayacağı düşünülüyor.

YKS PUAN HESAPLAMA

Puan hesaplama işlemi YÖK'ün hazırladığı YÖK Atlas tercih robotu üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca geçmiş döneme ait taban ve taban puanlarını da görmke mümkün.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU...