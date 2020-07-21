YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman? Üç oturumda gerçekleşen YKS, 27 - 28 Haziran'da gerçekleşti. Herkesin merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman belli olacak? YKS tercihleri ne zaman? Detaylar haberimizde.

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 27 - 28 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavlarının sonucu 28 Temmuz'da ve saat 10.00 açıklanacak. Kısa bir süre sonra ise tercihler gerçekleşecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. TERCİH DÖNEMİ 2 HAFTA SONRA Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."