YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS soruları ve cevap anahtarı
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS soruları ve cevap anahtarı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 - 28 Haziran günlerinde TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda gerçekleştirildi. ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sınav soruları ve cevam anahtarları da öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS soruları ve cevap anahtarı
30.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:49

Lisans eğitimi için yaklaşık 2.5 milyon gencin girdiği YKS sınavının baraj puanları da koronavirüs nedeniyle aksayan eğitimden ötürü geçici süre düşürülmüştü. Buna göre TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak baraj puanlar belirlendi. YKS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. İşte ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Yükseköğrenime geçişte uygulanan ve TYT, AYT, YDT'nin toplamı olan YKS sınavı 27 - 28 Haziran'da yapıldı. YKS sınav sonuçları için tarih ise ÖSYM tarafından belirlendi. Böylece YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Sonuçların erişime sunulmasının ardından, YKS'de ter döken binlerce öğrenci 29 Temmuz'da tercih sürecine girmiş olacak.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM, üniversite hayali için YKS'ye giren öğrencilere soruları ve cevap anahtarlarını paylaştı. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi(YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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