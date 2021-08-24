YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: YKS tercih sonuçları yakından takip edilmekte. Adaylar tercih sürenin sona ermesinin ardından YKS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 20 Ağustos'ta son bulan tercih işlemleri ardından sonuçlar bekleniyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine sayılı gün kala ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Son Dakika: YKS tercih sonuçları yakından takip edilmekte. Adaylar tercih sürenin sona ermesinin ardından YKS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 20 Ağustos'ta son bulan tercih işlemleri ardından sonuçlar bekleniyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemine sayılı gün kala ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların 1 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos'ta başlayacak.

Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:47:18. #1.16#

title