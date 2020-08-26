YKS sonuçları bugün açıklanacak mı? YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklamalar! YKS tercih sonuçları heyecanı devam ediyor. Bu hafta içinde açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

81 ilde binlerce adayın merakla beklediği YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu hakkında neler söyledi? YKS hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtı haberimizde.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN tarafından yapılan açıklamaya göre en geç 31 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"

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