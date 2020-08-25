YKS sonuçları bugün açıklanacak mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 14 Ağustos tarihinde son bulan YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Merakla beklene YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Tercih listesini 14 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştıran aday öğrenciler, 2020 YKS yerleştirme sonuçları beklemeye devam ediyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarihleri ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı ÖSYM Başkanı Halis Aygğn tarafından duyurulmuştu. Bu hafta içerisinde sonuçların adayların erişimine açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI