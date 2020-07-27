YKS sonuçları açıklandı! YKS birincileri belli oldu
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YKS sonuçları açıklandı! YKS birincileri belli oldu

YükseKöğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda birincilerin hngi ilden olduğu açıklandı. YKS birincileri, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS sonuçları açıklandı! YKS birincileri belli oldu
27.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:23

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

ÖSYM BAŞKANI PROF.DR. HALİS AYGÜN BİRİNCİLERİ AÇIKLADI

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

SÖZEL BİRİNCİSİ, EŞİT AĞIRLIK BİRİNCİSİ

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS ARASINDA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sabah saatlerinde 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

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