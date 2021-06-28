YKS sonrası adaylara 'tercih' tavsiyeleri: Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin, 4 Ağustos'a kadarki süreyi iyi bir biçimde değerlendirmesi gerektiğini belirten İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, tercih dönemi ile ilgili önerilerde bulundu.

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin, 4 Ağustos'a kadarki süreyi iyi bir biçimde değerlendirmesi gerektiğini belirten İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, tercih dönemi ile ilgili önerilerde bulundu. Kutlu, adayların üniversiteyi yerinde görerek tercih yapmalarını tavsiye etti.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 2 oturum ile gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, 4 Ağustos'ta açıklanacak sonuçlara göre ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde öğrenim görmek istedikleri üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, 35 günlük sürenin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kutlu, 7-8 gün sürecek tercihlerin, üniversiteyi yerinde görerek ve bir rehber öğretmen ile yapılmasının faydalı olacağına da vurgu yaptı.

35 GÜNÜ İYİ DEĞERLENDİRİN

Tercih dönemine kadarki zaman diliminde adayların, eğitim alacağı okulla ilgili gerekli bilgileri edinmesinin önemine vurgu yapan Kutlu, "2021 yılında bir aday, bir üniversiteyi görmeden tercih yapıyorsa, baştan yanlış yapıyor demektir. Gerek öğrencilerle gerek ailelerle konuşurken bunları söylüyoruz. Çünkü öğrencinin nerede eğitim alacağını, hangi imkanlara sahip olacağını bilmesi lazım. Akademisyenlerle tanışması, okulun yerini görmesi lazım. Bunların hepsi çok önemli. Bunlar için 6-7 günlük tercih dönemi yeterli olmayabilir. İşte o yüzden adaylara, YKS'nin bitiminden sonuçların açıklanacağı tarihe kadarki 35 günlük süreyi verimli değerlendirmelerini öneriyoruz. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, her yıl Türkiye'nin her yerine tercih merkezi kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl 490 tercih merkezi kurduk. Binlerce rehber öğretmenimiz, adaylara doğru tercih yapmaları için hizmet verdi. Bu kadar emek harcanıyor, yatırım yapılıyor, stres yaşanıyor. Bunu ülkece yapıyoruz. Dolayısıyla böyle mühim bir konunun sonunu doğru değerlendirmek lazım. Bir öğrencinin bir yılı da, bir ailenin çocuğu için yaptığı yatırım da, bir üniversitenin bir bölümü veya kontenjanı açarken yaptığı yatırımlar da, derse gelecek akademisyenin bilgi birikimi de çok kıymetli ve önemli. Tüm bunlar ülkemizin kaynağı ve doğru değerlendirmek lazım" diye konuştu.

ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİLERİNE TAM BURS

Adayların hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda ilerlemeleri gerektiğini belirten Kutlu, "Kendimize 'Ben doğru üniversiteyi tercih etmeliyim, benim hedeflerime uygun üniversiteyi seçmeliyim' demeliyiz. ya da 'Erasmus yapmak istiyorum, en az 2 dil öğrenmek istiyorum, çift anadal yapmak istiyorum' diyebilmeliyiz. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, çift anadal yapan öğrenciye tam burs veriyoruz. Çünkü öğrencinin doğru bölümü seçtiğini ve başarılı olduğunu, üstüne üstlük buna ek olarak bir alanda daha eğitim almak istediğini görüyoruz. Bu yüzden kendisine destek oluyoruz" dedi.

Sebahattin Kutlu, sözlerine şöyle son verdi:

"Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. 1 milyona yakın kontenjan var bu yıl. Yani 1 milyona yakın öğrencinin üniversiteli olma şansı var şu an. Zaten istatistiği biliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 100 bin- 1 milyon 200 bin aday tercih yapıyor. Dolayısıyla bu işe ciddi yaklaşan ve tercih yapanların neredeyse tamamı için bir koltuk var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı