YKS sınavları hafta sonu yapılacak
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YKS sınavları hafta sonu yapılacak

2,5 milyondan fazla adayın heyecanla beklediği üniversiteye giriş sınavları hafta sonu yapılacak.

22.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:06

2,5 milyondan fazla adayın heyecanla beklediği üniversiteye giriş sınavları hafta sonu yapılacak. İsteyen adaylar sınava maske veya siperlikle katılabilecek.

Kovid 19 durumu olan adaylar ise yedek binalarda ayrı ayrı sınava girecek.

Yüksek Öğretime Geçiş sınavları cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Sınav için hazırlıklar devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav öncesinde "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacağını bildirdi. Aygün, "İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek." dedi.

Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerektiğini belirten Aygün, "YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak."

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS adaylarının ailerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağısında bulundu.

(İHA)

YKS sınavları hafta sonu yapılacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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