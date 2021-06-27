YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı
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YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Haberler | Güncel

YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı için öğrenciler okullara alınmaya başlandı.

YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sınavı için öğrenciler okullara alınmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler okula gelmeye başlandı. Evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri için yaklaşık 2 buçuk milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav başladı. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 13.15'te bitecek.

Kumsal Kaynarcalı, "Dünkü sınav kolaydı. Bugün için tekrar heyecanlıyım. Stres yapıyoruz. Güzel geçeceğini düşüyorum" diye konuştu.

Heyecanlı olduğunu belirten Esra Işık oğlu, "Heyecanlıyım. Nasıl olur bende bilmiyorum ama umarım yapabilirim" dedi.

Başka bir öğrenci ise, "Dün çok iyi geçti. Ben çizim yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı
YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı
YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı
YKS sınavının ikinci oturumu için öğrenciler okula alınmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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