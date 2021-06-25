YKS sınavında maske takılacak mı? 2021 YKS'de maske takmak zorunlu mu?

Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda öğrencilerin maske takıp takmayacağı merak konusu oldu. Cumartesi ve Pazar günleri toplamda üç oturumda gerçekleştirecek olan YKS'de maske takmanın zorunlu olup olmadığı, merak edilen konuların başında geliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda maske ile ilgili detayları açıkladı. Peki, YKS sınavında maske takılacak mı? YKS sınavında maske takılacak mı? 2021 YKS'de maske takmak zorunlu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) Haziran'ın 26'sında (Cumartesi), Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise Haziran'ın 27'sinde yani Pazar günü uygulanacak. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda öğrencilerin maske takıp takmayacağı merak konusu oldu. Peki, YKS sınavında maske takılacak mı? YKS sınavında maske takılacak mı? 2021 YKS'de maske takmak zorunlu mu?

YKS SINAVINDA MASKE TAKILACAK MI?

Alınacak önlemlerin geçtiğimiz günlerde açıklandığı sınav için salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra YKS sınavı süresince maskelerini çıkarabilecek ancak sınav görevliler maskelerini çıkartmayacak.

ÖSYM BAŞKANINDAN YKS'DE MASKE ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye girecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan maske zorunluluğu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak.

YKS'DE MASKE TAKILACAK MI?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2 milyon 607 bin 903 kişinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavında adaylar istedikleri üniversiteye girebilmek için ter dökecek. YKS'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

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