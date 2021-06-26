YKS sınavı saat kaçta başlayacak? YKS'de yanımızda bulunması gerekenler!
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YKS sınavı saat kaçta başlayacak? YKS'de yanımızda bulunması gerekenler!

YKS sınavı saat kaçta başlayacak? YKS'de yanımızda bulunması gerekenler!
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Adayların, YKS sınavı saat kaçta başlayacak? YKS'de yanımızda bulunması gerekenler! YKS telefon yasak mı? sorularını araştırıyor. YKS sınavının ilk oturumu yarın gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri dahilinde gerçekleşecek sınav için gerekli belgeler neler?

Ertelenen ve koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası gerçekleşecek YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!

YKS SINAVI SAAT KAÇTA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021; Başlangıç: 09:15

26 Haziran, Cumartesi

Bitiş:

27 Haziran, Pazar

Tüm saatler Orta Avrupa Saati gösterilmektedir.

YKS YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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