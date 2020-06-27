YKS sınavı'nın 1. Oturumu sona erdi
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YKS sınavı'nın 1. Oturumu sona erdi

- YKS sınavı'nın 1. Oturumu sona erdi 1. Oturumu tamamlayan öğrenciler çıkmaya başladı YKS'nin Temel Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

27.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:16

- YKS sınavı'nın 1. Oturumu sona erdi

1. Oturumu tamamlayan öğrenciler çıkmaya başladı

İSTANBUL - YKS'nin Temel Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde yapılan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı. Saat 13: 00'te tamamlanacak TYT'nin ardından sokağa çıkma yasağı da 15: 30'da bitecek. Pazar günü ise YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi var. AYT ise Pazar günü 15: 15'te başlayacak ve 13: 15'te sona erecek.

YKS sınavı'nın 1. Oturumu sona erdi

Kaynak: İHA

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