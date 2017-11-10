YKS Sınavı netleşiyor, 2017 YKS sınav tarihi ve TYT oturumu! 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında üniversiteye gidecekler öğrencilerin gireceği YKS sınav tarihinde ve sisteminde değişikliğe gidildi. Bununla birlikte YÖK tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sistem belli oldu.

Merak edilen YKS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından alınan kararların ardından sınav tarihi belli oldu. Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav tarihini ve detayları haberimizden görebilirler.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturumun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah ve Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılması kararlaştırıldı.

SÜRE 135 DAKİKAYA ÇIKTI

YÖK, dün gece TYT'nin gününü ve içeriğini değiştirdi. 120 soruya 135 dakika verildi. Fen Bilimleri testi ile Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testleri yeniden sınavın içine alındı.

DİN KÜLTÜRÜ, FELSEFE, FEN TESTLERİ GELDİ

TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.

HANGİ TESTTE NE KADAR SORU VAR?

Türkçe: 40

Sosyal Bilimler : Coğrafya (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5), Felsefe (5), Tarih (5)

Temel Matematik: 40

Fen Bilimleri: Biyoloji (6), Fizik (7), Kimya (7)