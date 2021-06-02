YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün var?

YKS sınavına kısa bir zaman kalırken üniversite hayali kuran milyonlarca aday sınav öncesi hazırlık yapmaya başladı. Adaylar YKS hakkında YKS sınavı ne zama ve YKS'ye kaç gün var gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün var?