YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün var?
YKS sınavına kısa bir zaman kalırken üniversite hayali kuran milyonlarca aday sınav öncesi hazırlık yapmaya başladı. Adaylar YKS hakkında YKS sınavı ne zama ve YKS'ye kaç gün var gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün var?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS öncesi sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Adaylar sınavın detaylarını merak ederken YKS sınavı ne zaman ve YKS'ye kaç gün var gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, 2021 YKS sınavı ne zaman?
2021 YKS SINAVI NE ZAMAN?
(2021-YKS)Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS Sınav sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS 1. Oturum (TYT)Temel Yeterlilik Testi - 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15'de yapılacak ve 135 dakika sürecek.
YKS 2. Oturum (AYT) Alan Yeterlilik Testleri - 27 Haziran 2021 Pazar günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.
YKS 3. Oturum (YDT)Yabancı Dil Testi - 27 Haziran 2021Pazar günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.