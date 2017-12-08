YKS sınavı ne zaman? Yeni üniversite sınavı 2018 YKS başvuruları YKS baraj puanı kaç

TEOG'dan sonra üniversiteye giriş sınavında da değişiklik yapıldı. Herkes yeni sınavın ismini ve ayrıntılarını merak etti. Sonunda beklenen açıklama YÖK Başkanı Yekta Saraç ve ÖSYM Başkanı Mahmur Özer'den geldi. YÖK, Başkan Yekta Saraç, yeni sınav sistemi konusunda değişikliğin nasıl gerçekleşeceğini açıklarken, ÖSYM Başkanı Mahmut Özer de YKS'ye ilişkin tüm detayları değerlendirdi. İşte o açıklamalar: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 Haziran 2018." demişti. 15 dakika kuralının kaldırıldığını kaydeden Özer, "Artık 09.45 kuralı uygulanmayacak. Sadece, sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak" şeklinde ifadelere yer vermişti. Yeni üniversite giriş sistemi son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor Temel Yeterlilik Testi (2018) bu yıl ilk kez yapılacak. Öğrenciler merakla TYT son durumu merak ediyor. Peki TYT 2018 soru dağılımı nasıl olacak? THY 2018 hangi dersler var? 23 Haziran'da yapılacak TYT yani temel yeterlilik testinin detayları merak ediliyor. İlk olarak TYT'de 40 Türkiye ve 40 Matematik sorularının geleceği açıklanmıştı.

İkinci Oturumdaki Testlerin Ağırlıkları; Sözel Puan: Türk Dili ve Edebiyatı - Coğrafya : %50 Sosyal Bilimler : %50 Sayısal Puan; Matematik : %50 Fen Bilimleri : %50 Eşit Ağırlık

Puanı; Türk Dili ve Edebiyatı - Coğrafya : %50 Matematik

: %50 Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) Hesaplaması Orta Öğretim Başarı Puanının hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasında devam edecektir. Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulamasına devam edecektir.