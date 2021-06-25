YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!
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YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!

YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!
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YKS sınavının ilk oturumu yarın gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri dahilinde gerçekleşecek sınav için gerekli belgeler neler? YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!

Ertelenen ve koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası gerçekleşecek YKS sınavı için gerekli belgeler 2021! YKS'de yanınızda olması gerekenler!

YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.

YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021!

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

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