YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
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