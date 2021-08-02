YKS SINAV TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ
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YKS SINAV TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

YKS SINAV TERCİHLERİ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ
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Bilecik Belediyesi tarafından eğitim alanında "Başarıya Giden Yol Doğru Tercih" sloganıyla üçüncüsü gerçekleştirilecek olan tercih danışma merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından eğitim alanında "Başarıya Giden Yol Doğru Tercih" sloganıyla üçüncüsü gerçekleştirilecek olan tercih danışma merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek.

Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde kurulan tercih danışmanlık merkezinde randevu alınarak öğrenci ve aileleri, Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İNCİ'den danışmanlık hizmeti alabilecek.

Eğitim ve Gençliğe her zaman önem veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın takibi ve ilgisiyle gerçekleştirilecek olan hizmet kapsamında geçtiğimiz haftalarda LGS için danışmanlık hizmeti verilirken, 5-13 Ağustos tarihleri arasında ise YKS tercihleri için birçok başlıkta danışmanlık hizmeti verilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve aileleri, pandemi koşulları göz önünde bulundurulup, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evine gelerek, danışmanlık hizmeti alabilecek.

Aile ve öğrenciler, ücretsiz olarak sunulacak danışmanlık hizmeti için hafta içi 08: 30-17: 30 saatlerinde 0535 978 20 46 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler.

YKS danışmanlık hizmeti 05-13 Ağustos 2021 tarihlerinde, hafta içi saat: 09: 30 ile 16: 00 saatleri arasında verilecek.

Kaynak: Habermetre

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