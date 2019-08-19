YKS şahsen başvuru işlemleri başladı! YKS 2019 ek tercihleri ne zaman?

19.08.2019 13:48

Şahsen kayıt yaptıracak öğrenciler için beklenen gün geldi! Adaylar 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında şahsen başvurularını yapabilecekler. Öte yandan çeşitli nedenlerle ilk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanacağı günü sayıyor. YKS 2019 ek yerleştirme ne zaman? Şahsen başvuruda gerekli belgeler neler? İşte detaylar…

YKS ŞAHSEN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, e-kayıt yaptırmayıp, kazandıkları üniversiteye şahsen giderek kayıt yaptırmak isteyen adayların işlemleri 19 Ağustos itibariyle başladı ve 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

YKS 2019 EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz net bilgi bulunmuyor. 2018 yılında YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında yapılmıştı. YKS ek tercih sürecinin Ağustos ayının son haftalarında başlaması bekleniyor. Büyük olasılıkla ek yerleştirme işlemleri, şahsen başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

*Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

*12 adet vesikalık fotoğraf,

*Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

*Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

*Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

*Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.