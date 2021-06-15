Yks Rehber Öğretmenlerle Motivasyon Paneli Düzenlendi
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Yks Rehber Öğretmenlerle Motivasyon Paneli Düzenlendi

Yks Rehber Öğretmenlerle Motivasyon Paneli Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik, sınava hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olmak, onlara rehberlik etmek amacıyla düzenlen panelde imam hatip lisesi öğrencileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla bir...

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik, sınava hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olmak, onlara rehberlik etmek amacıyla düzenlen panelde imam hatip lisesi öğrencileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla bir araya geldi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve YouTube'da canlı olarak yayımlanan YKS motivasyon seminerinde uzmanlar Muhammet Şenlikoğlu, Gülçin Yavaş, Gülüstan Duygu Yazar ve Fatma Emecan, sınava ilişkin taktiler ve stratejiler üzerinde değerlendirmeler yaptı. Uzmanlar ayrıca öğrencilerden gelen sorulara cevap vererek sınava iki hafta kala öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundular.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü "Hedef 2021" Koordinatörleri tarafından düzenlenen panele, Hedef 2021 koordinatörleri, rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Motivasyon seminerinin videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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