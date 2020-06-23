YKS öncesi son tüyolar
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YKS öncesi son tüyolar

Mart ayından buyana salgın koşullarında sınava evlerinde hazırlanan 2 milyon 433 bin 219 aday 27- 28 Haziran günlerinde geleceklerine yön verecek olan üniversiteye gidebilmek için ter dökecek.

YKS öncesi son tüyolar
23.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:17

Bu yıl evde YKS'ye hazırlanan öğrenciler bir yandan sınav kaygılarını yenmek, diğer yandan salgın endişelerinden kurtulmak için mücadele ediyor. Peki, sınav haftası neler yapmalı, sınav günü nasıl hareket etmeli, sınavda nelere dikkat etmeliler? Anne ve babalar çocuklarına nasıl destek olmalı?

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, sınav heyecanı içindeki öğrenciler ve anne-babalarına YKS'ye sayılı gün kala önerilerde bulundu. Bu sınavın en ayırt edici özelliğinin maske takmak olduğunu belirten Gazioğlu, öğrencilerin son hafta en az bir kez daha maskeli olarak bir deneme sınavı çözmelerinin sınavda faydası olacağını söyledi. Kaygılarını azaltmak için sosyal medya ve medyaya ayırdıkları zamanı sınırlandırabileceklerini belirten Gazioğlu, "Belli bir saatte yatıp erken kalkmaya bedeninizi alıştırın. Yemeklerinizi düzenli yemeye özen gösterin. Yürüyüşler yapın. Bol bol nefes teknikleri deneyin" dedi.

Başkalarının kaç soru çözdüğünü, kaç puan alabileceğini merak etmek yerine adayların kendilerine odaklanması gerektiğine dikkat çeken Gazioğlu, öğrencilerin sık sık "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek kendilerine telkinde bulunmalarını önerdi. Gazioğlu, şöyle devam etti:

"Sınava gireceğiniz yeri önceden görmeniz sınav mekânını içselleştirmenizi sağlayacaktır. Ulaşım zamanlaması açısından da bunun yararı büyük. Sınavdan önceki gün kendinizi çok yormayın. Ancak kısa bir yürüyüş ve bedensel hareket iyi gelecektir. Sınav öncesinde kafein (kahve, çay) tüketiminiz arttıysa, son hafta sınırlandırmanız uyku düzeni açısından önemli. Uyku tutmuyorsa banyo yapmak rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Sınav öncesinde uykunuzu almanız çok önemli. Geç yatmayın. Yanınıza alacaklarınızı, giyeceklerinizi hazırlamayı sınav sabahına bırakmayın. İçinde rahat hissedeceğiniz giysileri seçin."

Gazioğlu, sınava girenlerin çocuk değil, birer yetişkin olduğunun unutulmaması gerektiğini de söyleyerek, ailelerin sakin olmasını ve gençlere alan tanımasını istedi.

SINAV GÜNÜ TÜYOLARI

Gazioğlu, sınav günüyle ilgili şu önerilerde bulundu:

-Sınav günü iyi bir kahvaltı yapın. Enerji verecek ve zindelik sağlayacaktır.

-Sınava gireceğiniz okula mümkün olduğu kadar erken gidin. Çünkü geç kalma endişesi sizi olumsuz yönde etkileyecektir. Riskleri göz önünde tutun. Binanın etrafında kısa bir yürüyüş yapın.

-Sınav kâğıdı gelmeden içinizdeki pozitif sese ağırlık verin. "Yapabilirim", "Yapacağım", "Yeterliyim" cümlelerini tekrar edin.

-Gözlerinizi kapatıp kendinizi mutlu ve güvenli bir yerde hayal edin. Bu zihinsel resim sınav zamanında ve kaygılandığınızda çok işinize yarayacaktır. Derin nefes alıp verin. Ayrıca kollarınızı yukarı ve yana doğru gerip esnetmenin de rahatlamanıza faydası olacaktır.

-Sınav salonunda biri öksürürse, hapşırırsa panik olmayın, kaygı duymayın. Eskiden de öksürenler, hapşıranlar oluyordu. Salonda sizin güvenliğinizi sağlayan görevliler var. Endişelenmeyin, sınava odaklanın. Panik olmaya başlarsanız bir kutu hayal edin. Kaygınızı daha sonra analiz edeceğinizi düşünerek bu kutunun içine kapatın. Sonra da sınav kâğıdına geri dönün.

-Bilmediğiniz soruyu işaretleyip geçin. Sonra geriye dönüp bakabilirsiniz. Devam etmek önemlidir.

-Bedensel olarak kendinizi rahat hissetmek için ellerinizi kavuşturup kendinize sarılabilirsiniz. "İyi gidiyorsun!" diyerek sınava devam edebilirsiniz.

-Sınavın sadece belli bir süre olduğunu ve sürekli sınav ortamında kalmayacağınızı unutmayın. Sınavın bir süre sonra biteceğini ve hayat çizginizin sadece bir bölümü, parçası olduğunu kendinize sık sık hatırlatın.

TYT SONRASI AYT-YDT

Sınav sonrası öğrencilerin kendilerine ne iyi geliyorsa onu yapmalarını, sınavla ilgili konuşmak istemiyorlarsa bunu arkadaşlarına ve ailelerine söylemeleri gerektiğini anlatan Gazioğlu, "TYT'den sonra güldürecek videolar, filmler izleyin. Gülmek, kahkaha atmak hem zihninize hem bedeninize iyi gelecektir. TYT'den sonra bir konuya bakmak gerekirse bakın ama sadece sorunun cevabını bulup kitapları kapatmak doğrusudur. TYT ve AYT-YDT arasındaki zaman ders çalışma değil, kendine iyi bakma zamanıdır." dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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