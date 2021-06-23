YKS öncesi son kulvarda son tavsiyeler

İnegöl Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilerle moral niteliğinde buluşmalar düzenleyerek Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın sunumuyla altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Sınav kaygısını önlemek ve öğrencilerin sürece odaklanmasını sağlamak amacıyla 22 ve 23 Nisan tarihlerinde dört seanstan oluşan 'Son Kulvarda Son Tavsiyeler' başlığı altındaki buluşmalar ile öğrencilerin stresten uzak bir sınav geçirmelerini hedefleyen İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın sunumuyla Gençlik Merkezinde gençler ile bir araya geldi. Öğrencilere altın değerinde öğütler veren Öğretim Görevlisi Cihat Doğan,son günlerde sınavda uygulanacak strateji üzerine provalar yapmalarını önerdi.

SINAVDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Aylardır sınava hazırlık sürecinde olan gençlerimizle iki gün boyunca Cihad Doğan hocamızın sunumu ve tavsiyeleriyle bir araya geldik. Buradaki hedefimiz öğrencilerimizi girecekleri sınav öncesi stresten uzak tutabilmek. Görüyorum ki tüm öğrencilerimiz emekler sarf ettiler. İnşallah her biri sınavlarında başarılı olarak emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Oluşturduğumuz nöbetçi kitaphanelerle öğrencilerimizin bu sürecine bizler de destek olmaya çalıştık. Cihad hocamıza da son kulvarda verdiği tavsiyelerden dolayı teşekkür ediyorum. Her bir öğrenci kardeşimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler