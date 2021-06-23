YKS öncesi son kulvarda son tavsiyeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YKS öncesi son kulvarda son tavsiyeler

YKS öncesi son kulvarda son tavsiyeler
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilerle moral niteliğinde buluşmalar düzenleyerek Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın sunumuyla altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Sınav kaygısını önlemek ve öğrencilerin sürece odaklanmasını sağlamak amacıyla 22 ve 23 Nisan tarihlerinde dört seanstan oluşan 'Son Kulvarda Son Tavsiyeler' başlığı altındaki buluşmalar ile öğrencilerin stresten uzak bir sınav geçirmelerini hedefleyen İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın sunumuyla Gençlik Merkezinde gençler ile bir araya geldi. Öğrencilere altın değerinde öğütler veren Öğretim Görevlisi Cihat Doğan,son günlerde sınavda uygulanacak strateji üzerine provalar yapmalarını önerdi.

SINAVDA BAŞARILAR DİLİYORUM

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ''Aylardır sınava hazırlık sürecinde olan gençlerimizle iki gün boyunca Cihad Doğan hocamızın sunumu ve tavsiyeleriyle bir araya geldik. Buradaki hedefimiz öğrencilerimizi girecekleri sınav öncesi stresten uzak tutabilmek. Görüyorum ki tüm öğrencilerimiz emekler sarf ettiler. İnşallah her biri sınavlarında başarılı olarak emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Oluşturduğumuz nöbetçi kitaphanelerle öğrencilerimizin bu sürecine bizler de destek olmaya çalıştık. Cihad hocamıza da son kulvarda verdiği tavsiyelerden dolayı teşekkür ediyorum. Her bir öğrenci kardeşimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YKS öncesi son kulvarda son tavsiyeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 17:41:40. #1.13#

title