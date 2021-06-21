YKS öncesi öğrencilere son tavsiyeler
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YKS öncesi öğrencilere son tavsiyeler

YKS öncesi öğrencilere son tavsiyeler
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS sınavı öncesi Salı ve Çarşamba günü toplam 4 seans şeklinde öğrencilere yönelik 'Stres Yönetimi' konulu eğitim düzenliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, tüm YKS öğrencilerini Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın öğrencilere tavsiyelerini sunulacağı eğitime davet etti.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Binlerce öğrencinin hazırlandığı zorlu sınav öncesi, İnegöl Belediyesi öğrencilere yönelik 'Üniversite yolunda bir de üniversite hocasını dinle' sloganıyla anlamlı etkinlik düzenledi. Öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşması ve sınav öncesi son kulvarda son tavsiyelerle sınava hazırlanmaları adına 22 Haziran Salı ve 23 Haziran Çarşamba günü 'Stres Yönetimi' eğitimi düzenliyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan'ın konuşmacı olarak yer alacağı eğitim, her iki gün de İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezinde (Lazlar cami karşısı) 14.00-14.30-17.00-17.30 saatlerinde toplamda 4 seans olarak yapılacak. Yarım saatlik eğitimlerde Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, öğrencilere sınav öncesi tüyolar vererek stres yönetimi konusunda da bilgilendirmeler yapacak.

BAŞKAN TABAN'DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, Salı ve Çarşamba günleri yapılacak eğitimlere ilişkin bir açıklama yaparak şehrimizdeki tüm öğrencilerin bu zorlu sınav sürecinde yanlarında olduklarını hatırlattı. Başkan Taban, "İstedik ki öğrenci kardeşlerimiz sınava girmeden önce onlara son bir moral, son bir destek amacıyla böyle bir etkinlik yapalım. Hem ağır ders programları arasında bir değişiklik olsun hem de sınav öncesi son tüyoları öğrencilerimize verelim istedik. Ben tüm YKS öğrencilerimizi yarım saat sürecek bu eğitimlere davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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