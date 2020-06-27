YKS öncesi öğrencilere "pasta" morali Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için il dışından gelen ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yarınki sınav öncesi moral ziyaretinde bulunarak, pasta ikram etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için il dışından gelen ve pansiyonlarda kalan öğrencilere yarınki sınav öncesi moral ziyaretinde bulunarak, pasta ikram etti.

Öğrencilerin konakladığı Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Kız Pansiyonuna giden Tekin, burada sohbet ettiği gençlere sınavla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Gençlere pasta ikram edip sorularını cevaplayan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere sınav öncesi sürpriz yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İl dışından gelen öğrencilerimizin konaklaması için 6 pansiyon açtık. 200'e yakın öğrencimiz bu pansiyonlarda kalıyor. Zorlu bir süreç, çocuklarımız 12 yıllık emeklerinin karşılığını alabilmek için yarın sınava girecekler. Bu süreçte biz de moral ve motivasyon anlamında yanlarında olmak istedik. Çocuklarımız da çok mutlular. Öğrencilerle tatlı yiyip tatlı konuşmak istedik. Sınav stresinden uzaklaşsınlar istedik."

Kaynak: AA