YKS öncesi kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti. İl Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptıran 21 aday, sınava girecekleri okullara polis araçlarıyla yetiştirildi.

?YKS'nin birinci oturumu TYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.

Kimliklerini evde unutan, şehir içi halk otobüslerinin kısıtlama kapsamında seferlerin olmaması nedeniyle durakta bekleyen adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Adaylar, evlerine götürülerek kimlik kartını aldıktan sonra yeniden sınav salonlarına getirildi.Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 21 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ve motosikletli polis ekipleri tarafından sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle de kentte saat 15.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.

Kaynak: DHA