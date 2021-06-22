Yks Öncesi Hazırlık Toplantısı Yapıldı
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Yks Öncesi Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Yks Öncesi Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ve sınav esnasında alınacak önlemlerle ilgili Üniversitemizde Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ve sınav esnasında alınacak önlemlerle ilgili Üniversitemizde Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Artay Yağcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ali Akar, İl Emniyet Müdürü, Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yusuf Kenan Topçu, İlçe Sağlık Müdürü Ali Volkan Cesur, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül ile Zabıta Dairesi Başkanı Şevket Gülen katıldı.

Toplantıda, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için alınması gereken güvenlik önlemleri ve diğer hususlar görüşüldü.

Sınavların ilimizde huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilebilmesi için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında görev alacak her rütbe ve kademedeki personelin görevlerini hassasiyetle yapmalarının sağlanması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Aynı zamanda gerekli tüm güvenlik önlemlerinin sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca alınması; ilgili birimlerin kendi sorumluluk alanları çerçevesinde belirlenen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi kararlaştırıldı.

İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 07. 00 ile 17. 00, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 07. 00 ile 15. 30 saatleri arasında açık tutulacak ve sınava giriş belgesi ile bir adet biometrik fotoğrafını yanında getiren adaylara sadece onaylı "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi sağlanacak.

Kaynak: Habermetre

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