YKS'nin son oturumu YDT başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) de bugün tamamlanmasının ardından üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.

YDT, saat 15.45'te başladı ve 120 dakika sürecek. Adaylar, YDT oturumu için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınıyor.

YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kaynak: AA