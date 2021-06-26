YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kütahya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kütahya'da YKS sınavına girecek öğrenciler ile yakınları, erken saatlerde İstasyon Caddesi'ndeki Kılıçarslan Lisesi'ne geldi.

Öğrenciler sıra ile sınav salonuna alınırken adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bazı öğrenci yakınları sınav binası dışında çocukları için dua edip yanlarında getirdikleri cüzlerden Kur'an okudu.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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