YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
Ordu'da YKS'nin ilk oturumunun tamamlanması Ailelerin çocuklarını okul çevresindeki bekleyişi Öğrencilerin sınav sonrası okullardan çıkması Aileler ile öğrencilerin buluşması ORDU - Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
27.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:49
Ordu'da YKS'nin ilk oturumunun tamamlanması
Ailelerin çocuklarını okul çevresindeki bekleyişi
Öğrencilerin sınav sonrası okullardan çıkması
Aileler ile öğrencilerin buluşması ORDU - Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
Kaynak: AA