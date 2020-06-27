YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
Sınavdan çıkan öğrenciler Bekir Duman ile röportaj Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.
27.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:47
Sınavdan çıkan öğrenciler
Bekir Duman ile röportaj
Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.
Kaynak: AA