YKS'nin ilk oturumu tamamlandı Sınavdan çıkan öğrenciler Bekir Duman ile röportaj Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

Sınavdan çıkan öğrenciler Bekir Duman ile röportaj Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Kaynak: AA