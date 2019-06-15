YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.

YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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