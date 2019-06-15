YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Son Dakika! Skandal Kıbrıs bildirisine Dışişleri Bakanlığından tepki: Gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz
Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1
Son Dakika Haberleri