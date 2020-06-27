YKS'nin ilk oturumu Midyat'ta yapıldı
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YKS'nin ilk oturumu Midyat'ta yapıldı

Midyat ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

YKS'nin ilk oturumu Midyat'ta yapıldı
27.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:26

Midyat ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Midyat 75. Yıl İMKB İlkokulu ve Ortaokulu bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Okul dışında bekleyen velilerden Nezir Ceylan, oğlu Hasan Ceylan'ın sınava girdiğini belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınava giren öğrenci Veysel Karani Alptekin ise, "Sınav güzel geçti. Vakit konusunda biraz sıkıntı yaşadım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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